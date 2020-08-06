استطلاع: أكثر من نصف العاملين الكنديين يخشون العودة لمكاتبهم

خلص بحث أجرته شركة كيه بي ام جيه الاستشارية إلى أن نصف الكنديين يخشون العودة لأماكن عملهم.

وأظهر البحث أن 77% من العاملين يخشون أن يكون أحد زملائهم مصابا بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ستة أشخاص من بين كل عشرة قالوا إنهم سوف يرفضون العودة لمكابتهم إذا رأوا أن مكان العمل غير آمن بصورة كافية، كما أعرب 57% عن قلقهم إزاء مشاركة غرف الاجتماعات والمناطق الأخرى التي تشهد تجمعات.

وقد شمل الاستطلاع أكثر من 1000 كندي، وأجرى عبر شبكة الانترنت في الفترة من 22 حتى 24 تموز/يوليو الماضي.

وقد أخبرت عدة كيانات كندية كبرى من بينها بنك رويال بنك أوف كندا وبنك نوفا سوتيا موظفيها بأن يستمروا في العمل في المنزل لبقية العام.

وأشار البحث إلى أن أحد مصادر القلق بالنسبة للعاملين في المنطقة المالية في تورونتو هو الازدحام في مترو الانفاق.

وأوضح الاستطلاع أن 71% ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن قلقهم من استخدام وسائل النقل العام للانتقال.

وقال دورون ميلنك، أحد المسؤولين بشركة كيه بي ام جي الاستشارية" نرى أن الكنديين يريدون العودة، ولكنهم قلقون على سلامتهم".