 سابك السعودية تسجل خسائر قدرها 3.27 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2020 - بوابة الشروق
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سابك السعودية تسجل خسائر قدرها 3.27 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2020

الرياض - د ب أ:
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 12:41 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 12:41 م

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، التي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، تسجيل خسائر قدرها 3.27 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2020، مقارنة بأرباح 5.35 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن سبب تسجيل الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى "انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة"، إضافة إلى تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال سعودي منها عما تم الإعلان عنه في تاريخ 18 فبراير الماضي والمتعلق بمصنع ألتم بمدينة كارتاخينا الإسبانية بمبلغ 713 مليون ريال سعودي.

كما أرجعت الشركة سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى "انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المبيعة، وتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية بمبلغ 1.18 مليار ريال سعودي".

كما قالت الشركة، إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 163.51 مليار ريال، مقابل 180.4 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 9.36%.

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