مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية: صيام يوم عاشوراء من أفضل الأعمال المستحبة

قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية الدكتور أسامة الأزهري إن "يوم عاشوراء" من الأيام المهمة التي يجب على المسلم أن يستغلها جيدا في العبادات.



وأضاف الأزهري - خلال حديثه في برنامج "حامل المسك" المذاع عبر الراديو 9090 - أن صيام يوم عاشوراء من أفضل الأعمال المستحبة، مشيرا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر أنه يكفر ذنوب سنة ماضية.



وحث الأزهري المواطنين على عقد النية لصيام يوم عاشوراء يوم الاثنين المقبل، موضحا أنه مهما كانت الذنوب فإن الله ـ سبحانه ـ يغفرها لعبده الصائم في هذا اليوم، فهو منحة إلهية عظيمة، يجب أن نغتنمها.. مؤكدا أنه لا مانع في أن يصام اليوم منفردا، وإن تمكن الإنسان من الصيام قبله فلا مشكلة أيضا، تباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الحالتين يكتب الأجر كاملا.



وذكر أن النبى يوم هجرته، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل، فقالوا: إن الله نجى موسى فيه، فقال: نحن أولى بموسى منهم.. متابعا "أن نبى الله موسى، خرج من مصر مع بني إسرائيل في هذا اليوم، وأتبعهم فرعون بغيا وعدوا، وقال أصحاب سيدنا موسى إنا لمدركون، فأوحى الله إلى نبيه "أن اضرب بعصاك البحر فانفلق"، وأهلك الله فرعون ومن معه، ونجا ببدنه ليكون آية لمن بعده.