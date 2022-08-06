ثاني الجمهورية علمي علوم: كنت بذاكر 5 ساعات في اليوم ولم أتوقع التفوق لهذا الحد

يقول الطالب محمد أشرف خليل عبدالله، الحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة 2022 (علمي علوم)، إنه كان يذاكر دروسه نحو 5 ساعات صورة يومية، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع تفوقه إلى هذا الحد.

وأوضح الطالب محمد أشرف، في تصريحات لـ"الشروق"، أنه ينوي الالتحاق بكلية الطب البشري والتخصص في قسم الآشعة، ذاكرا أن رسالته لطلاب الثانوية العامة أن يجتهدوا ويتركوا الأمر كله لله، مردفا: "بقول لهم سيبوها على ربنا واتعبوا بس في مذاكرتكم".

من جهتها، تقول هالة حسين إبراهيم، مدرسة لغة عربية في المدرسة الفنية بنات بمدينة الزقازيق، والدة الطالب محمد، إنها حلمت بأن ابنها بين الأوائل، وحين أخبرته بذلك قال إنه يحلم فقط أن يحصد مجموع كبير من الدرجات.

وأوضحت والدة الطالب محمد، أن نجلها طوال عمره بين المتفوقين بمختلف المراحل التعلميمية، وأن النظام الذي توفره وزارة التربية والتعليم يوفر على الناس الكثير ويغني بصورة كبيرة عن الدروس الخصوصية.

وحصل الطالب محمد أشرف خليل عبدالله، الطالب في مدرسة الزقازيق الثانوية بنين، على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة 20222 (شعبة علمي علوم)، وذلك بعد حصوله على مجموع درجات 401 درجة.