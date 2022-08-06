مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعرب عن قلقه من قصف محطة «زابوريجيا»

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أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم السبت، عن قلقه إزاء قصف محطة "زابوريجيا" للطاقة النووية.

وقال جروسي - في بيان نشر على الموقع الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية - "أشعر بقلق بالغ إزاء القصف الذي حدث أمس على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا؛ الأمر الذي يؤكد الخطر الحقيقي للغاية لوقوع كارثة نووية يمكن أن تهدد الصحة العامة والبيئة في أوكرانيا وخارجها".

وشدد جروسي - وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية - على أن العمل العسكري الذي يهدد سلامة وأمن محطة الطاقة النووية "زابوروجيا" أمر غير مقبول على الإطلاق ويجب تجنبه بأي ثمن.

وأضاف قائلا "أناشد بقوة وبشكل عاجل جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في محيط هذه المنشأة النووية المهمة، بمفاعلاتها الستة".