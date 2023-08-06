 فوزي: قرار توجيه الشكر لـ عبد الحفيظ جاهز من شهر مارس.. وكولر لم يطلب رحيله - بوابة الشروق
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فوزي: قرار توجيه الشكر لـ عبد الحفيظ جاهز من شهر مارس.. وكولر لم يطلب رحيله

على البحيري
نشر في: الأحد 6 أغسطس 2023 - 3:07 ص | آخر تحديث: الأحد 6 أغسطس 2023 - 3:07 ص

كشف أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي السابق، والصديق المقرب لسيد عبد الحفيظ، عن تفاصيل هامة في كواليس رحيله عن منصب مدير الكرة بالأهلي.

وقال فوزي في تصريحات تليفزيونية: "مارسيل كولر لم يطلب رحيل سيد عبد الحفيظ".

وتابع: "البداية كانت بسبب موقف ما حدث في شهر مارس الماضي، وكان هناك قرار بأن التغيير سيتم بنهاية الموسم ولن أعلن عن كواليس ما حدث في هذا الموقف".

وأضاف: "بعد التتويج بالـ 5 بطولات، توقع سيد عبد الحفيظ ان يكون هذا الأمر بثابة موقف قوة له للاستمرار، ولكنه فوجيء بقرار الإدارة بتوجيه الشكر له وشعر بالصدمة".

وواصل فوزي: "لم يتم تبليغ سيد عبد الحفيظ بأي شيء قبل اعلان القرار بشكل رسمي، لو كان محمود الخطيب رئيس النادي اخطره بالقرار بشكل ودي قبلها كانت الأمور ستكون أفضل".

وأتم: "سيد معترف ان التغيير سنة الحياة وكان سيرحل منذ فترة ولكن النادي كان في حاجة لاستمراره".


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