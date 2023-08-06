فقدان 30 شخصا في البحر إثر انقلاب قاربي مهاجرين قبالة السواحل الإيطالية

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انقلب قاربان يقلان مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط أمس السبت، ولا يزال مصير 30 شخصا من المفقودين كانوا على متنه غير واضح.

وقال مرفق خفر السواحل الإيطالي إنه تم إنقاذ 57 مهاجرا من بين حطام القاربين وتم انتشال جثتين لامرأة بالغة وطفل رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين أن من بين المفقودين طفلان.

وأظهر مقطع فيديو بثه مرفق خفر السواحل الإيطالى عملية الإنقاذ المثيرة للأشخاص الذين كان يتم سحبهم في قوارب النجاة وسط الأمواج العالية.

وعلى الرغم من أمواج البحار العالية والمتلاطمة حاول الكثيرون من المهاجرين مؤخرًا العبور فى قوارب غير آمنة من شمال إفريقيا إلى جزيرة لامبيدوزا.