وزير الهجرة البريطاني: سيتم إيواء طالبي اللجوء على البارجة بيبي ستوكهولم في الأيام المقبلة

قال وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، إن طالبي اللجوء الأوائل سيتوجهون إلى البارجة "بيبي ستوكهولم" "في الأيام المقبلة".

وأضاف جينريك أن نحو 50 شخصا سيدخلون السفينة الراسية بميناء بورتلاند الانجليزي في منطقة دورست، كجزء من الدفعة الأولى هذا الأسبوع، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وقدم جينريك ضمانا بأن البارجة "منشأة آمنة" بعد أن حذرت نقابة رجال الإطفاء من أنها "فخ محتمل للموت"، مشيرة إلى مخاوف تتضمن الاكتظاظ والقدرة على الوصول إلى مخارج الحريق.

وقال جينريك لشبكة سكاي نيوز "نأمل أن يذهب المهاجرون الأوائل إلى القارب في الأيام المقبلة، ولن أحدد لكم موعدا محددا - لكن قريبا جدا".

وأضاف جينريك "لأسباب أمنية نفضل عدم ذكر تواريخ وصول الأفراد."

وقال جينريك "يمكنني أن أؤكد لكم تماما أن هذه منشأة آمنة."

وتشير التقديرات إلى أن صافي الهجرة إلى المملكة المتحدة قد وصل إلى رقم قياسي بلغ 606 آلاف في عام 2022، بزيادة 24% مقارنة بـ488 ألف في عام 2021، بحسب مكتب الإحصاء الوطني البريطاني.