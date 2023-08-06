الجيش الروسي يقصف مطارات عسكرية غربي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، توجيه ضربة جوية وبحرية دقيقة للمطارات العسكرية بمقاطعتي خميلنيتسكي وروفنا غربي أوكرانيا.



وبحسب ما نشرته وسائل إعلام روسية، أشارت الوزارة إلى استهداف القواعد الجوية للقوات الأوكرانية بالقرب من ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي ودوبنو بمقاطعة ريفنا، ليلًا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة.



وقالت إن القوا تصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، لجميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.



ولفتت إلى صد ثماني هجمات في خاركوف ولوجانسك، وتصفية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر M109 Paladin أمريكية، ومدفع Krab ومدفعين من طراز Msta-B، في محور كوبيانسك.



ونوهت إلى صد خمس هجمات معادية في دونيتسك، وتصفية ما يصل إلى 170 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab، في محور دونيتسك.



وأفادت بصد هجومين في لوجانسك وبالقرب من غابات سيريبريانسك، وتصفية ما يصل إلى 110 عسكريا أوكرانيا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي ومدافع طراز Gvozdika، في محور كراسني ليمانسك.



وذكرت أن مجموعة فوستوك الروسية تصدت لهجوم معادي بالقرب من أوروجاينوي في دونيتسك، وتم تصفية ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا و تدميرعربة قتالية من طراز Grad MLRS، بالإضافة إلى نظام مدفعي M777 أمريكي، في محور جنوب دونيتسك.



وأوضحت أن القوات تصدت لهجومين معاديين بالقرب من قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه، وتم تصفية ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر D-30، في محور زابوروجيه.