ندوة تعريفية بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الأقصر

شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، فعاليات الندوة التوعوية واللقاء التثقيفي للتعريف بدور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والتي أقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بالأقصر.

حضر فعاليات الندوة الدكتور عبدالفتاح سليمان، رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية نائبا عن رئيس الهيئة، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية والشعبية والحزبية وممثلي الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية والشيخ عمر سيد أبو خليل مدير إدارة الوعظ بالأقصر ممثلين عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفريق التواصل بالهيئة المكون من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة والتواصل بالهيئة، ومحمود جودة أخصائي أول العلاقات العامة بالهيئة، ورامي عفيفي أخصائي أول التواصل الاستراتيجي بالهيئة، والدكتورة صابرين عبدالجليل مقررة المجلس القومي للمرأة بالأقصر.

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سليمان، رئيس مركز التميز بالهيئة، خلال فعاليات الندوة، أن الهيئة أنشئت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، كهيئة رقابية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء ولها سلطة وميزانية مستقلة.

وأضاف سليمان، أن الهيئة تتولى كل الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية التي من شأنها ضمان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الندوة تستهدف تحقيق التواصل مع المجتمع وبناء جسور من الثقة والشفافية مع المواطنين وكسب ثقتهم.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر، بضيوف الهيئة، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها العديد من المؤسسات المتخصصة في ذلك الشأن للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتبارها أحد أهم ركائز الطاقة المستقبلية وأحد أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، حيث يتم استخدامها في التطبيقات الطبية والزراعية والاستخدامات الصناعية والتنقيب عن البترول والغاز، إلى جانب الاستفادة منها في مجال الاكتشافات الأثرية وترميم الآثار وهو قطاع مهم بالنسبة لمحافظة الأقصر، مؤكدا أهمية تعريف قطاعات المجتمع المختلفة بما تحققه الدولة المصرية في ذلك الشأن.

وعلى هامش فعاليات الندوة، تفقد نائب محافظ الأقصر، مشروع المكتبة المتنقلة التي تقدم الخدمات الثقافية والمكتبية حيث تحتوي على كتب متنوعة تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وتهتم بمختلف العلوم واللغات وتستهدف إيصال الخدمة المكتبية إلى المناطق النائية.