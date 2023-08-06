إلغاء كأس العالم للسباحة في باريس

قرر الاتحاد الدولي للسباحة، إلغاء بطولة كأس العالم للسباحة في باريس، وهي تعد بمثابة اختبار قبل أولمبياد العام المقبل، وذلك بسبب عدم مطابقة جودة مياه نهر السين للمعايير المطلوبة.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كأس العالم تم إلغاؤه قبل 12 شهرا على منافسات أولمبياد باريس، والتي ستنطلق في 26 يوليو المقبل.

وقال الاتحاد الدولي للسباحة في بيان له: "بعد هطول الأمطار في باريس، أصبحت جودة المياه في نهر السين غير مطابقة للمعايير المقبولة لحماية السباحين".

وأضاف: "تواصل الاتحاد الدولي للسباحة مع الهيئات الصحية المسؤولة ومنظمي الحدث، وتم الاتفاق على إلغاء كأس العالم للسباحة الذي كان من المقرر إقامته هذا الاسبوع".

وأكد الاتحاد الدولي للسباحة أنه يعلم جيدا بأن العديد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية سيتم الانتهاء منها لتطوير جودة المياه في نهر السين قبل انطلاق الأولمبياد.



وأضاف: "لازال الاتحاد الدولي متحمسا لاحتمال إقامة السباق الأولمبي في وسط المدينة بوجود أفضل السباحين الصيف المقبل".