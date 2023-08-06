جوندوجان لاعب العام في ألمانيا

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وقع اختيار مجلة "كيكر" الرياضية، على الألماني الدولي إلكاي جوندوجان، المحترف حاليا في صفوف نادي برشلونة، لنيل لقب "لاعب العام"، بموجب تصويت أجري بين الصحفيين الرياضيين في ألمانيا.

وحصل اللاعب، الذي كان قائدا لمانشستر سيتي، وحقق الموسم الماضي الثلاثية بفوزه بدوري أبطال أوروبا والدوري المحلي والكأس، على أعلى نتيجة برصيد 198 نقطة.

وجاء في المركز الثاني، لكن بفارق ملحوظ، نيكلاس فولكروج لاعب فيردر بريمن برصيد 88 نقطة.

واختير أورس فيشر كأفضل مدرب لهذا العام، والذي قاد يونيون برلين لأول مرة في تاريخه لينضم إلى دوري أبطال أوروبا.