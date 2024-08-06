تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا

قرر بنك الاحتياط الأسترالي (المركزي) اليوم الثلاثاء الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 35ر4% رغم تزايد التوجهات نحو خفض الفائدة من جانب البنوك المركزية في العالم.

وقال البنك في بيان اليوم إن التضخم يتراجع لكنه يفعل ذلك "بوتيرة أبطأ مما كنا نتوقعه ومازال مرتفعا".

وأضاف البيان أن "المجلس (مجلس السياسة النقدية) يتوقع مرور بعض الوقت قبل أن يصل معدل التضخم إلى النطاق المستهدف بطريقة مستدامة. ولأن البيانات الأخيرة كانت متباينة، فقد أجبرتنا على توخي اليقظة بالنسبة لمخاطر التضخم.. مسار أسعار الفائدة الذي يضمن بأفضل صورة عودة التضخم إلى النطاق المستهدف في نطاق زمني معقول، مازال غير واضح والمجلس لا يتبنى ولا يستبعد أي شيء".

يأتي ذلك في حين يستبعد الكثيرون من المحللين بدء خفض الفائدة في أستراليا قبل أواخر العام الحالي أو في أوائل العام المقبل.