وزير الخارجية اللبناني: لا يمكننا نفي إمكانية اندلاع الحرب

قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إن الحرب لا تفيد أي دولة في المنطقة أو حتى إسرائيل، مشيرًا إلى أن بيروت لا ترغب في اندلاعها من الأساس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء: «ما فينا ننفي إمكانية اندلاع الحرب.. لكن الحرب لا تفيد إلا أصحاب المصلحة منها».

وأشار إلى أن المسئولين اللبنانيين يسعون لعدم حدوث رد، معقبًا: «إذا كان لابد من رد فنسعى ألا يكون جماعيًا أو قويًا بحيث يقود إلى حرب واسعة النطاق».

وعلق على دعوات بعض الدول لرعاياها من أجل مغادرة لبنان، متوجهًا بالشكر إلى مصر الشقيقة لعدم مشاركتها في «موجة الانسحاب من بيروت».

ونوه أن بعض الدول تطلب من مواطنيها مغادرة لبنان ولم تطلب منهم مغادرة إسرائيل، لافتًا إلى أن «التركيز منصب على بيروت لضرب موسم الصيف في البلاد».

وأعرب عن أسفه في اتخاذ بعض الدول العربية قرارات بمنع سفر مواطنيها إلى لبنان، معقبًا: «ما في ملامة، لكن التشخيص والتركيز فقط على لبنان، واليوم في بيروت أصبحت معظم الفنادق والمطاعم فارغة».