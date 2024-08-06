كامالا هاريس تختار حاكم ولاية مينيسوتا لخوض الانتخابات على منصب نائب الرئيس

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اختارت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز ليكون مرشحا لمنصب نائب الرئيس على تذكرة الحزب الديمقراطى في سباق الوصول إلى البيت الأبيض.

وقبل ثلاثة أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يعد هذا أول قرار مهم لهاريس منذ أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي (تيار يسار الوسط) لمنافسة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقالت هاريس على مواقع التواصل الاجتماعي "يشرفني أن أعلن أنني طلبت من تيم والز أن يكون نائبا لي".

وأضافت "بوصفه حاكما ومدربا ومعلما ومحاربا سابقا، لقد قام بعمله من أجل عائلات عاملة مثل عائلته. من الرائع وجوده في الفريق".

واضطرت حملة هاريس الجديدة إلى التحرك سريعا بعدما أنهى الرئيس جو بايدن حملته للفوز بولاية جديدة قبل أسبوعين ورشح هاريس لتولي المهمة.

ومن المقرر أن تبدا هاريس ووالز جولة في الولايات الحاسمة التي ستحدد نتيجة الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.

يذكر أن والز (60 عاما) يتولى منصب حاكم مينيسوتا منذ عام 2019.

ويعتقد المحللون السياسيون الأمريكيون أن المعلم السابق بمدرسة حكومية والعضو السابق في الحرس الوطني بالجيش الأمريكي يمكن أن يساعد هاريس في جذب ناخبي الطبقة العاملة والناخبين التقدميين في الغرب الأوسط الصناعي، حيث توجد ولايات حاسمة.