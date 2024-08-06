زوجة نتنياهو ونجلهما يبحثان البقاء داخل مخبأ لكبار القادة وقت هجوم إيران

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، ونجلهما الأكبر، يائير، يخططون للبقاء في مخبأ تحت الأرض في القدس، والمخصص لكبار القادة، في حالة وقوع هجوم من إيران، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، إسماعيل هنية، على أرضها.

وذكر تقرير لموقع «والا» العبري، نقلا عن مصادر من بين مساعدي نتنياهو، أن سارة ويائير نتنياهو مهتمان بالانضمام إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في المخبأ، ويبحثان إمكانية النوم هناك إذا هاجمت إيران.

وأفاد التقرير أن المخبأ، الذي بُني منذ ما يقرب من 20 عاما، يمكنه تحمل الضربات من مجموعة من الأسلحة الموجودة، ولديه قدرات القيادة والتحكم، ومتصل بمقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

وأضاف أنه لم يتم استخدام المخبأ، المعروف أيضا باسم «مركز الإدارة الوطني»، خلال الأشهر العشرة الماضية، من حرب إسرائيل في غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وبحسب التقرير، فقد تم بناء «مركز الإدارة الوطني» في تلال القدس، بتكلفة مليارات الشواكل، بعد انتهاء حرب لبنان الثانية في عام 2006.

ولا يُعرف موقعه الدقيق وعمقه، وفقا لتقرير من موقع «Ynet» الإسرائيلي، وفي إمكانه استيعاب مئات الأشخاص، وهو مخصص للحكومة، وكذلك للهيئات المدنية الأساسية الأخرى.