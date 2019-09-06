 مجهولون يصعقون رئيسة لجنة الانتخابات الروسية بعد السطو على منزلها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجهولون يصعقون رئيسة لجنة الانتخابات الروسية بعد السطو على منزلها

مجهولون يصعقون رئيسة لجنة الانتخابات الروسية بعد السطو على منزلها
مجهولون يصعقون رئيسة لجنة الانتخابات الروسية بعد السطو على منزلها
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 12:18 م | آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 12:18 م

قام مجهولون بالسطو على منزل رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، واعتدوا عليها بصاعق كهربائي عدة مرات.
وذكرت وزارة الداخلية الروسية - في بيان أوردته وكالة أنباء /نوفوستي/ الروسية اليوم /الجمعة/ - أن الشرطة تلقت بلاغا بوقوع اعتداء على إحدى السيدات بمنزلها، مشيرا إلى أنه تبين أن المعتدى عليها هي رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا.

وأوضحت - في بيانها - أن مجهولين يرتدون أقنعة قاموا بالسطو على منزلها والدخول من الشرفة، واعتدوا عليها بصاعق كهربائي عدة مرات، ثم غادروا مكان الحادث.

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