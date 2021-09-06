طالبان: إعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال بضعة أيام

قال المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم، إنه سيتم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال بضعة أيام.

وأضاف المتحدث في تصريح، اليوم: "سنعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة لأن الحرب في أفغانستان انتهت"، مؤكدا العمل من أجل إعادة بناء الدولة.

جدير بالذكر أن طالبان كانت أعلنت، في وقت سابق اليوم، السيطرة على إقليم بانجشير، ولكن قوات المقاومة سارعت بنفي هذا الادعاء.

وأعلنت طالبان، خلال الأيام القليلة الماضية، تأجيل الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وأشارت تقارير إخبارية إلى أن ذلك يرجع إلى وجود خلافات بشأن تقاسم السلطة.