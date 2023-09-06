 ميقاتي يعلن استعداد الحكومة اللبنانية للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميقاتي يعلن استعداد الحكومة اللبنانية للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 4:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2023 - 4:52 م

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، عن استعداد الحكومة اللبنانية للتعاون مع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، من خلال الجيش اللبناني، لحفظ الأمن في جنوب لبنان.

وأكد ميقاتي، خلال استقباله قائد قوات اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو اليوم، "التزام الحكومة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) سنة كاملة".

وأشاد رئيس الحكومة، "بالتعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل، داعيا القوات الدولية إلى العمل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية".

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