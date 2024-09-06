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أعلن مودرن سبورت، اليوم الجمعة، تعاقده مع 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وتصدر صفقات مودرن سبورت، الإنجليزي فيجيري شون شيما، مهاجم كامبردج يونايتد «دوري الدرجة الثانية» في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد مودرن سبورت أيضا مع الزامبي إينوك ساكالا مهاجم زيسكو يونايتد، وفريدريك كيسي، لاعب وسط منتخب غانا للشباب، ومحمد أميسي لاعب منتخب بوروندي والذي خاض تجربة في الموسم الماضي مع بلدية المحلة.

ونجح مودرن سبورت في التعاقد مع كريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، ومحمد مجدي حارس مرمى الداخلية، بجانب محمد دسوقي ظهير أيسر الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة.

وضم مودرن سبورت عبد الله حافظ صانع ألعاب أركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط الإنتاج الحربي بعد نهاية إعارته للطلائع.

كما تعاقد مودرن سبورت مع أحمد مصطفى جناح الأخدود السعودي، بجانب محمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط بروكسي، وضياء السيد مهاجم المنصورة.