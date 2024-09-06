قام وفد من وكالة الفضاء البريطانية، بقيادة نائب الرئيس التنفيذي كريس وايت-هورن، بزيارة مصر لحضور مؤتمر آفاق الفضاء الجديدة لأفريقيا والشرق الأوسط في العلمين.

وبحسب بيان لسفارة بريطانيا بالقاهرة، كانت الزيارة فرصة قيمة للتفاعل مع منظومة فضائية متنامية وحيوية، حيث استعرض المؤتمر الطموحات الوطنية والإقليمية، مع التركيز القوي على استخدام البيانات من الفضاء لتحسين حياة الناس.

دعم الدول الناشئة في مجال الفضاء

وبالإضافة إلى المشاركة في حلقة نقاشية ناقشت كيفية دعم الدول الناشئة في مجال الفضاء، عقد الوفد العديد من الاجتماعات الثنائية مع وكالات الفضاء المشاركة في المؤتمر.

كما قدمت المملكة المتحدة عرضا في الاجتماع العاشر للمجموعة العربية للتعاون الفضائي. وقدم الحدث رؤى مفيدة حول الطموحات الفريدة لكل دولة مشاركة وسلط الضوء على التحديات المختلفة، والتي يشترك الجميع في كثير منها.

طموح أفريقيا والشرق الأوسط في مجال الفضاء

وفي تعليقه على مشاركته والزيارة ككل، قال كريس وايت هورن، نائب الرئيس التنفيذي في وكالة الفضاء البريطانية، إن الطموح والرؤية التي تتمتع بها بلدان أفريقيا والشرق الأوسط فيما يتعلق بالفضاء ملهمة.

وأضاف: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بزملائي من قادة وكالات الفضاء. هناك الكثير مما يمكننا القيام به معًا لتحسين الحياة ودفع النمو ومواجهة التحديات المشتركة".

وقام الوفد الذي ضم ممثلين من فرق العلاقات الدولية وتطبيقات البيانات بوكالة الفضاء البريطانية، بزيارة مدينة الفضاء بالقاهرة، والتي تضم مقر وكالة الفضاء المصرية والمقر الجديد لوكالة الفضاء الأفريقية التي تأسست عام 2023.

واستضاف الوفد، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وقاموا بجولة في المرافق والمعامل بالموقع.

مصر لاعب رئيسي في مجال الفضاء للمنطقة

وفي اجتماع ثنائي، ناقش الدكتور صدقي إنجازات الوكالة وطموحاتها في مجال الفضاء وإطلاق الأكاديمية الوطنية للفضاء، مسلطا الضوء على مصر كلاعب رئيسي في مجال الفضاء للمنطقة.

وبالإضافة إلى لقاء الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، نظم زملاء السفارة البريطانية بالقاهرة للوفد فرصة لقضاء بعض الوقت لفهم سياق وتاريخ العلاقة بين المملكة المتحدة ومصر.

بايلي: هناك إمكانية لفتح آفاق للتعاون في مجال الفضاء

ورحب السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، والمفوض التجاري البريطاني لأفريقيا، جون همفري، بالوفد، وأكدا على الفرصة التي يوفرها التعاون في مجال الفضاء لتعميق العلاقات عبر أفريقيا والشرق الأوسط، وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وقال بايلي، إن إقامة علاقة بين وكالة الفضاء البريطانية ووكالة الفضاء المصرية يتماشى بشكل كبير مع طموحاتنا لتعميق العلاقات الثنائية والتجارية بين المملكة المتحدة ومصر، وخاصة الشراكة الخضراء بين البلدين، حيث تعمل كلتا الوكالتين بوضوح على زيادة الاستثمارات الفضائية الخضراء والمستدامة.

وأعرب عن تطلع المملكة المتحدة إلى توسيع وتعزيز التطبيق التجاري لتكنولوجيا الفضاء في قطاعات أخرى، بما في ذلك الزراعة والنقل المستقل.

وتابع: "تعد مصر شريكًا رئيسيًا للمملكة المتحدة في هذا المجال، ليس فقط للتعاون الثنائي ولكن أيضا على المستوى الإقليمي، حيث يفتح موقع مصر الاستراتيجي الباب للتعاون مع وكالات الفضاء من جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا".