شكك الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، في تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بشأن التوصل إلى اتفاق بنسبة 90% لوقف إطلاق النار في غزة.



وقال خلال تصريحات لـ "العربية الحدث" مساء الجمعة، إن تصريحات بلينكن التي أشار فيها إلى التوافق على نحو 90% من تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار "غير دقيقة"، ونفاها كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس.



واعتبر أن تصريح بلينكن موجه "للاستهلاك الداخلي في الولايات المتحدة"؛ بهدف إعطاء انطباع للشارع الأمريكي بأن الإدارة الأمريكية تعمل بجدية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك لصالح الحزب الديمقراطي ومرشحته كامالا هاريس.



وأكد أن "الولايات المتحدة لم تكن ولن تكون جادة في الضغط على إسرائيل لإنجاز صفقة وقف إطلاق نار"، مشيرا إلى أن من يريد التهدئة في قطاع غزة لا يسمح لنتنياهو بشن حرب مفتوحة في الضفة الغربية.



واستبعد مجدلاني، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، قائلا إنه "لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق، الإدارة الأمريكية حريصة فقط على خلق أجواء وجود اتصالات ومفاوضات؛ لكنها لن تضغط على نتنياهو للتوصل إلى اتفاق، حتى إجراء الانتخابات الأمريكية".



وأشار إلى أن نتنياهو يعول على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لاستكمال مشروعه للقضاء نهائيا على حل الدولتين وفرض الحل الإسرائيلي أحادي الجانب.