أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، عن افتتاح 9 معارض "أهلاً مدارس" في مختلف مراكز المحافظة، مع بدء إنشاء 6 معارض أخرى خلال الفترة القادمة.

وتهدف هذه المعارض إلى توفير مستلزمات الطلاب بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و30%، وذلك لتخفيف العبء المالي على الأسر مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المعارض تشمل مجموعة متنوعة من المستلزمات المدرسية، بما في ذلك الزي المدرسي، الحقائب، الأدوات المكتبية، الأحذية، وغيرها. يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير كافة احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد عبدالمعطي على أهمية الانتهاء من افتتاح جميع معارض "أهلاً مدارس" على مستوى المحافظة، مشدداً على استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في خدمة الأهالي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

وقالت علياء مجدي، ربة منزل، إنها جاءت لشراء مستلزمات المدارس من المعارض، حيث وجدت تخفيضات تصل إلى 20% أو 30% مقارنة بأسعار الأسواق الحرة، مشيرةً إلى أن هذه المعارض قدّمت لها الكثير من التوفير.

من جانبه، أشار سامح محمود، موظف من مدينة كفر الشيخ، إلى أن معارض "أهلاً مدارس" تقدم أسعاراً مخفضة بأكثر من 25% على الشنط والملابس والأدوات المدرسية.

وأضاف أنه يتمنى التوسع في إنشاء المزيد من معارض "أهلاً مدارس" خلال الفترة القادمة لتخفيف العبء عن الأهالي.