صلاح يقود تشكيل المنتخب المتوقع لمواجهة كاب فيردي

يستهل المنتخب الوطني المصري مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، بمواجهة أمام ضيفه كاب فيردي، في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا موريتانيا وبوتسوانا.

ويدخل المنتخب الوطني مباراة الليلة بحثًا عن انطلاقة قوية في مشوار التصفيات والتأكيد مبكرًا على أن الهدف الرئيسي يبقى التتويج باللقب الإفريقي، ليس مجرد الصعود للبطولة، على رغم الأزمات التي يعاني منها الفراعنة.

ويغيب عن المنتخب محمد عبد المنعم، المنضم مؤخرًا إلى نيس الفرنسي، بعد اعتذاره عن عدم الانضمام للمعسكر بداعي عدم الجاهزية، ثم إصابة إمام عاشور لاعب وسط الأهلي وخروجه أيضًا من المعسكر.

فيما استعادت القائمة الثنائي محمد النني، لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، وأحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، بجانب تواجد حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري كعنصر مهم في خط الوسط.

ويعول حسام حسن على القوة الهجومية الضاربة المتمثلة في الرباعي محمد صلاح ومصطفى محمد مهاجم نانت وعمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ومحمود حسن تريزيجيه المنضم حديثًا إلى الريان القطري.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، رامي ربيعة ومحمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمد النني وعمر مرموش.

الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.