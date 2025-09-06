وزير الدفاع الياباني يقوم بأول زيارة لكوريا الجنوبية منذ 10 سنوات

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الياباني، جين ناكاتاني، سيزور كوريا الجنوبية لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من بعد غد الاثنين للقاء نظيره الكوري الجنوبي، آهن جيو باك.

وسوف تكون هذه الزيارة هى الأولى التي يقوم بها وزير دفاع ياباني إلى كوريا الجنوبية منذ 10 سنوات. وستكون الزيارة أيضا هى المرة الأولى منذ تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج التي يلتقي فيها وزيرا دفاع البلدين شخصيا،بحسب وكالة جيجي برس اليابانية للأنباء.

من المتوقع أن يناقش ناكاتاني وآهن التعاون الدفاعي بين اليابان وكوريا الجنوبية، وبين الدولتين الآسيويتين والولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي ناكاتاني خلال الزيارة المرتقبة كلمة في مؤتمر حوار الدفاع في سيول 2025.

ومن المتوقع أن يكرر رؤية مجموعة أوشن(أو سي إي أيه إن) بشأن تعاون دفاعي أقوى بين دول المحيطين الهندي والهادئ التي تتقاسم القيم المشتركة.

وتأتي زيارة وزير الدفاع الياباني لسول بعد زيارة قام بها الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، إلى طوكيو في الشهر الماضي وعقد في أول قمة له مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا واتفقا على التعاون في كافة المجالات.

كما اتفق إيشيبا ولي على أهمية تجاوز الخلافات التاريخية بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة في ظل تحالفهما مع الولايات المتحدة.