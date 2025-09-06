رئيس الأركان الإسرائيلي وقائد القيادة المركزية الأمريكية يبحثان مواجهة التهديدات الإقليمية بشكل مشترك

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، أنهى زيارته الأولى لإسرائيل، حيث أجرى لقاء مع رئيس هيئة الأركان إيال زامير.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن اللقاء تناول «التعاون العملياتي بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات والتهديدات في المنطقة بشكل مشترك».

وأشار إلى أن كوبر، أجرى تقييمًا للوضع العملياتي بقيادة رئيس الأركان، وبمشاركة أعضاء هيئة الأركان العامة.

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا خلال التقييم الوضع العملياتي الحالي والخطط المستقبلية، مشيرًا إلى أن المسئول الأمريكي زار التجمعات السكنية في غلاف غزة.

وفي وقت سابق، أكد كوبر، الذي عيّن حديثًا في منصبه، أن «الولايات المتحدة ملتزمة التزامًا راسخًا بأمن إسرائيل»، موضحًا أن الجانبين ملتزمان بشكل متبادل بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ووفقًا لوسائل إعلام عبرية، ترافق المبعوثة الأمريكية مورغان أورتاجوس، القائد في اجتماعات أمنية موجزة تقتصر على مسئولين عسكريين وأمنيين.

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيًا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

https://x.com/idfonline/status/1964382101844705414