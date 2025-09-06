تركيا تواصل إرسال المساعدات لمنكوبي زلزال أفغانستان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• استجابة لنداء الاستغاثة الدولي الصادر عن السلطات الأفغانية



أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) السبت، أنها أرسلت إلى أفغانستان، عقب الزلزال الذي ضرب ولاية ننكرهار، مساعدات إغاثية تضمنت في مرحلتها الأولى 150 خيمة، و1050 بطانية، و250 طردا صحيا، و250 طردا غذائيا.

وأكدت "آفاد"، في بيان، على أن تركيا تواصل القيام بدورها في أن تكون "صوتا للعالم الصامت وضميره"، وتمد "يد الرحمة والعون" من شعبها إلى مختلف أنحاء العالم.

وأوضح البيان، أن المساعدات تأتي استجابة لنداء الاستغاثة الدولي الصادر عن السلطات الأفغانية، حيث جرى إرسال مواد إغاثية عاجلة تشمل الخيام ومواد الغذاء والنظافة إلى المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن 150 خيمة أرسلت لتغطية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة جرى نقلها إلى ولاية كونار، إحدى أكثر المناطق المتضررة من الزلزال.

وفي بيانها، قدمت "آفاد"، تعازيها للشعب الأفغاني متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وسبق أن أعلنت السلطات الأفغانية أن عدد الضحايا بلغ ألفا و411 قتيلا، إضافة إلى أكثر من 3 آلاف مصاب.

وعقب نداء وجهته الحكومة لتقديم المساعدة، أعلنت عدة دول منها الهند وسويسرا والصين وبريطانيا عزمها إرسال مساعدات.

كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إرسال ألفي حقيبة إغاثية تحتوي على مستلزمات نظافة وملابس وبطانيات وأدوات مطبخ للأسر التي فقدت منازلها جراء الزلزال.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في 32 أغسطس الماضي، وقوع الزلزال بعمق 8 كيلومترات، على بُعد 27 كيلومترا شمال شرق مدينة جلال آباد، قرب الحدود مع باكستان.