أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن فريقه يعاني من مشكلة في مركز حراسة المرمى على الرغم من تواجد لاعبين على مستوى عالي به، مشيرًا إلى أن عدم مشاركتهم مع أنديتهم بالدوري الممتاز ليست مفيدة للمنتخب.

وأشار غريب في تصريحات تلفزيونية مساء أمس السبت: إلى أن جميع حراس منتخب مصر الأولمبي لا يشاركون مع أنديتهم في الدوري الممتاز مطلقًا وهذا ما يجعل الجهاز الفني يعاني في ترتيب الحراس.

وأضاف: "لدي مشكلة في حراسة المرمى، وهي أن كل حراس الفريق نسبة مشاركتهم في الدوري الممتاز هي صفر".

وأكمل: "مشاركة الحراس مع فرقهم في دوري الشباب ليست مفيدة بالنسبة لنا، ولذلك ليس لدي ترتيب لحراس الفريق حتى الآن".

وأوصح: "هذه المشكلة نعاني منها في بعض المراكز، ليس في حراسة المرمى فقط".

وأشار غريب أنه تم الاستقرار بنسبة 90 % على التشكيل الاساسى للمنتخب الاوليمبى خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية ويتم التشاور مع الاجهزة الفنية للجهازة الفنية لفرق الدورى الممتاز لاشراك اللاعبين فى المباريات القادمة .

وشدد أنه يرغب دائما فى الاعتماد على رمضان صبحى صانع العاب فريق الاهلى بسبب الخبرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر الأول فى كأس العالم و بطولة كأس الأمم الأفريقية و مع الفريق الاحمر فى البطولات الأفريقية المختلفة .

وعن إمكانية استدعاء محمد محمود في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، فقال غريب: "لا استطيع المجازفة به، الأمر يتوقف على الأهلي".

واختتم: "اللاعب عائد من إصابة بالرباط الصليبي، ويشارك في تدريبات الأهلي حاليًا، ولكن لا استطيع الاعتماد عليه إلا إذا لعب مع فريقه ولو لمباراة واحدة فقط".