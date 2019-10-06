وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الإفراج عن 2392 نزيلًا؛ بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 511/ 2019، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن ينطبق عليه شروط العفو.

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1818 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، و574 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.

وأكدت وزارة الداخلية، حرصها على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث والاهتمام بتقديم أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي التي من أهم عناصرها تفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج بالعفو عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى مدارج المجتمع.