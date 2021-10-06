ظهور نادر للأمير الوليد بن طلال مع والدته

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انتشر مقطع فيديو، تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفوه بـ"النادر"، للأميرة منى الصلح والدة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وتظهر الأميرة منى الصلح جالسة على كرسي وبجوارها ابنها الأمير الوليد بن طلال في إحدى الحفلات الاجتماعية.

كما شوهد في الفيديو الذي عرضته وسائل إعلام سعودية، مع الأميرة منى الصلح ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، شقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.

والوليد بن طلال تصنفه مجلة "فوربس" بأنه أحد أغنى رجال العالم، وينشط في قطاعات استثمارية متباينة تتقدمها الفنادق العالمية، كما ينشط في قطاع الإعلام.