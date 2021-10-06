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احتجاجات في سلوفينيا ضد القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 6:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 6:54 ص

نظّم مئات الأفراد في سلوفينيا تظاهرات في العاصمة ليوبليانا احتجاجاً على القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن الشرطة السلوفينية قد اشتبكت مع المتظاهرين المناهضين لقرارت مواجهة كورونا قبيل عقد قمة كبرى مرتقبة للاتحاد الأوروبي.
وتُعد هذه هي التظاهرة الثالثة في هذا الصدد التي تجري في العاصمة السلوفينية ليوبليانا خلال شهر.
يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا في سلوفينيا يتجاوز 295 ألف شخص، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 4500.

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