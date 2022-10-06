 مولدوفا تستدعي السفير الروسي لديها للاحتجاج على الاستفتاءات الأخيرة - بوابة الشروق
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مولدوفا تستدعي السفير الروسي لديها للاحتجاج على الاستفتاءات الأخيرة

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:29 ص | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 9:29 ص

استدعت وزارة الشئون الخارجية والتكامل الأوروبي في مولدوفا، السفير الروسي لديها تشيسيناو فاسنيتسوف؛ بسبب الاستفتاءات الأخيرة في إقليمي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتي زابوروجي وخيرسون.

وأصدرت وزارة الشئون الخارجية في مولدوفا، اليوم الخميس، بيانا أعلنت خلاله أنه تم استدعاء السفير الروسي والتعبير عن موقف مولوفا بشأن محاولة ضم روسيا "غير المشروع لبعض الأراضي الأوكرانية"، وأضاف البيان أن مولدوفا لن تعترف بنتائج الاستفتاء وتدين بشدة ضم مناطق جديدة لروسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأجرى إقليما دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتا زابوروجي وخيرسون، في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر الماضي، استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا، وصوتت الغالبية العظمى من السكان لصالح الانضمام إلى موسكو.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعماء المناطق الأربع معاهدات بشأن انضمامهم إلى روسيا.


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