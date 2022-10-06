أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي إحباط عملية تهريب مخدرات عبر ميناء بيروت البحري، موضحا أن الأجهزة الأمنية اللبنانية تمكنت من ضبط مليون و800 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل عدة صناعية معدة للتصدير إلى تونس عبر الميناء.

وأضاف مولوي ،في تصريحات اليوم، أن إحباط تهريب المخدرات إلى تونس جاء في عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيرا إلى إلقاء القبض على شخصين من المتورطين في عملية التهريب حتى الآن.

وشدد مولوي على أن الأجهزة الأمنية ستقف لعمليات التهريب بالمرصاد، وذلك في إشارة إلى عمليات إحباط تهريب المخدرات عبر الموانيء البحرية والجوية والبرية خلال الفترة الماضية.