استطلاع: 48% يعتزمون اختيار لولا دي سيلفا في إعادة الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

أظهر استطلاع لمركز بودير داتا، ونشرت نتائجه صحيفة "بودير 360" الإلكترونية، أن 48% من الناخبين يعتزمون اختيار الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الاعادة بالانتخابات الرئاسية، مقابل 44% للرئيس الحالي جاير بولسونارو.



وأعلن المكتب الانتخابي يوم الأحد الماضي أن دي سيلفا حصل على 97ر47 % من الأصوات في الجولة الأولى، فيما حصل بولسونارو اليميني على 60ر43 % .



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الاستطلاع شمل 3500 شخص، وأجرى هاتفيا في الفترة من 3 حتى 5 أكتوبر الجاري.



ونظرا لعدم فوز أي مرشح بأكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى، سيخوض لولا وبولسونارو، بصفتهما أقوى مرشحين، جولة إعادة في 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.



وحال فوز لولا في الجولة الثانية، فسيكون بذلك أول رئيس ديمقراطي للبرازيل يفوز بفترة ولاية ثالثة.



وشغل لولا الرئاسة خلال الفترة من 2003 إلى 2010.