 أنقرة: تحييد 26 إرهابيا ردا على استهدف قاعدة تركية في سوريا - بوابة الشروق
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أنقرة: تحييد 26 إرهابيا ردا على استهدف قاعدة تركية في سوريا

نقرة (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 10:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 أكتوبر 2023 - 10:43 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 26 إرهابيا في إطار الرد على هجوم لتنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية "بي كيه كيه / واي بي جي" الإرهابي على قاعدة عسكرية بشمال سوريا.

وذكر بيان للوزارة أن قاعدة دابق الواقعة ضمن منطقة عملية درع الفرات، تعرضت ليلة الخميس-الجمعة لهجوم إرهابي.
وأكد البيان أن قوات الجيش التركي في المنطقة "ردت بقوة على اعتداء الإرهابيين."

وأضاف: "تم تحييد 26 إرهابيا من تنظيم "بي كيه كيه / واي بي جي" في عملية الرد ضد أهداف إرهابية في المنطقة".

كما نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد من عملية ردها وضربها أهدافا إرهابية.
يذكر أن القوات التركية المنتشرة في شمال سوريا نفذت بالتعاون مع الجيش الوطني السوري المعارض، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" في المنطقة، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كيه كيه / واي بي جي".

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