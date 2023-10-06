حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2، مباراة سيراميكا كيلوباترا وفاركو التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز.

والعجيب في اللقاء أن أهداف المباراة جاءت في الشوط الأول، حيث افتتح جون إيبوكا الأهداف في الدقيقة العاشرة قبل أن يسجل أحمد قندوسي الهدف الثاني لسيراميكا في الدقيقة 19.

ومن ثم جاءت الريمونتادا المميزة من فاركو، حيث بدأت من وليد فرج في الدقيقة 41 وبعدها بـ3 دقائق سجل سيف تيري الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وصعد فريق فاركو للمركز 17 برصيد نقطة فيما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى نقطة في المركز 14 بفارق الأهداف.

وظهر محمد سعيد شيكا، حارس فاركو، بشكل بارع بالأخص في الشوط الثاني الذي تصدى فيه لأكثر من فرصة محققة.