إزالة 15 حالة تعد بالبناء بنطاق 6 مراكز في البحيرة

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قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن إزالة 15 حالة تعد بنطاق 6 مراكز على مساحة 1840 مترا.

وجاءت حالات الإزالة بواقع: 3 حالات تعد بمساحة 430 مترا عبارة عن أساس من الطوب الأبيض وشدات خشبية وردم حفر بإدكو، و3 حالات تعد بمساحة 420 مترا عبارة عن شدات خشبية استعدادا لعمل سملات خرسانية بنطاق قرى ديروط وأريمون وكوم النصر بالمحمودية، وحالتي تعدي بمساحة 365 مترا عبارة عن ردم حفر قواعد بالمهد بالرحمانية.

ذلك بالإضافة إلى 3 حالات تعد بمساحة 355 مترا عبارة عن شدات خشبية لعمل سمل خرسانى برشيد، و3 حالات تعد بمساحة 220 مترا عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض خارج الحيز العمراني بنطاق قريتي النبيرة والضهرية بإيتاي البارود، وشدة خشبية لدور أرضي بمساحة 50 مترا خارج الحيز العمراني بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى.

وتجدر الإشارة إلى أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.