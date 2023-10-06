عامر حسين رئيسا لبعثة المنتخب في الإمارات

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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، على اختيار عامر حسين، عضو مجلس الإدارة، لرئاسة بعثة المنتخب الوطني في معسكر الإمارات.

المنتخب الوطني يخوض معسكرًا خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري، يخوض خلاله مباراتين وديتين يومي 12 و16 من الشهر الحالي أمام زامبيا والجزائر في الإمارات.

وكان اتحاد الكرة كلف محمد أبو الوفا عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفراعنة، قبل اعتذار الأخير بسبب ظروف خاصة، وبالتالي تم اللجوء إلى عامر حسين.

ويلتقي منتخب مصر مع زامبيا والجزائر وديا، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، يومي 12 و16 من الشهر الحالي.

ويستعد منتخب مصر، تحت قيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.