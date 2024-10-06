غادر محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخبنا الوطني، إنجلترا متجهة إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الفراعنة، استعدادًا لمباراتي موريتانيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن يواجه منتخبنا الوطني نظيره الموريتاني على ستاد القاهرة الدولي، يوم الجمعة القادمة، في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا، فيما سيلتقي الفريقان مجددًا في الجولة الرابع يوم 15 أكتوبر الجاري.

ونشر صلاح عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»، صورته من المطار قبل السفر إلى القاهرة، دون التعليق عليها.

يُذكر أن منتخبنا الوطني يتصدر مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا 2025 بـ 6 نقاط، بعد فوزه في أول مباراتين أمام منتخبي كاب فيردي وبتسوانا.