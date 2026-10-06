قال الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد القومي للأورام، إن المعهد يعالج المرضى مجانًا، وأن تكاليف العلاج تُحمل على الدولة، أو التأمين الصحي، أو التأمين الخاص، أو مختلف المبادرات الصحية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع بقناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين: «في جميع الأحوال لا نكلف المريض شيئًا، والدولة بجهاتها المختلفة هي التي تتكفل بإجراء العمليات».

وفي سياق آخر، تطرق سمرة إلى أن المعهد كان أول من أدخل تكنولوجيا الجراحات الروبوتية التي تُجرى من خلال الإنسان الآلي الجراحي في مصر وإفريقيا، وذلك منذ نحو 15 عامًا.

وتابع أن هذه الجراحات تُجرى باستخدام تقنية عالية، وتتيح للجراح رؤية ثلاثية الأبعاد للأعضاء بصورة مكبرة ذات دقة مرتفعة، ما يُمكن من إجراء الجراحة عبر شق جراحي صغير وبدقة شديدة.

واستكمل أن الجراحين يستخدمون هذه التقنية بهدف إجراء الجراحة بدقة وفي أسرع وقت ممكن، مضيفًا أنها تؤدي لسرعة تعافي المرضى من آثار الجراحة.

ولفت إلى أن تدريبات تُجرى للأطباء على استخدام هذه الأجهزة، سواء عبر البعثات للخارج، أو استقدام الخبراء للتدريب داخل المعهد نفسه.