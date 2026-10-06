الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت 289 مليون خدمة طبية مجانية

قالت الدكتورة منى خليفة، مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الصحية بوزارة الصحة، إن التحدي الأكبر في بداية مبادرة 100 مليون صحة، تمثل في كيفية الوصول إلى الفئة المستهدفة من سن 18 عاما فأكثر، لافتة إلى أن فحص نحو 50 مليون مواطن كان بمثابة حلم في البداية.

وأضاف خلال برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية DMC"" أن شعار 100 مليون صحة استهدف الوصول إلى 100 مليون المواطنين على مدار سنوات المبادرة، مشيرة إلى بدء العمل بخطة طموحة اعتمدت على الانتشار في كل ميادين مصر، بما في ذلك مراكز الشباب ومحطات المترو وسيارات القوافل بالميادين العامة.

وأوضحت أن عوامل النجاح شملت توفير أماكن لتقديم العلاج بالمجان بشكل كامل لكل المصابين، لافتة إلى تطبيق منظومة إلكترونية سهلت مراحل العلاج ووفرت الوقت والجهد في التعامل مع ذلك الحجم الضخم من البيانات.

وأشارت إلى أن مبادرة 100 مليون صحة، مثلت مظلة أطلقت 16 مبادرة رئاسية مستدامة قدمت 289 مليون خدمة طبية مجانية، موضحة أن تلك الخدمات مقسمة على المبادرات الـ 16، وتشمل خدمات الفحص، والإحالة للتشخيص المتقدم، وتقديم العلاج، والتوعية، لافتة إلى أن إجمالي الخدمات المقدمة تجاوز عدد المواطنين.

ولفتت إلى أن المبادرات الرئاسية انبثقت تباعا تلبية للاحتياجات الصحية المجتمعية وتجاوبا مع طموحات المواطنين المتزايدة في شمول مبادرات لأمراض أخرى، مثل مبادرة الكشف عن أورام وسرطان الثدي.