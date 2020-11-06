هيئة الأسرى: الأسيرات الفلسطينيات يهددن بخطوات تصعيدية احتجاجا على ظروف اعتقالهن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، بأن 37 أسيرة يقبعن في سجن "الدامون"، هددن بالبدء بخطوات تصعيدية ضد إدارة المعتقل الإسرائيلية، احتجاجا على ظروفهن المعيشية والاعتقالية الصعبة والقاسية.



وذكرت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الأسيرات تقدمن بمجموعة من المطالب إلى إدارة المعتقل منذ مدة طويلة لكنها تماطل في النظر بها أو تنفيذها، وتتلخص في إزالة كاميرات المراقبة من ساحة "الفورة" (التريض) ، والسماح لهن بإجراء مكالمات هاتفية مع الأهل، في ظل انقطاع الزيارات بادعاء ظروف جائحة "كورونا"، وإيجاد حل لقسم المعبار في سجن "الشارون"، حيث تحتجز فيه الأسيرات الموقوفات بظروف سيئة ولا إنسانية، وإصلاح المرافق التالفة في القسم، خاصة ساحة المعتقل، وطلاء أرضيتها بمادة مناسبة لمنع التزحلق.



وطلبت الأسيرات بتقديم العلاج الطبي للمريضات منهن، كالأسيرة إسراء جعابيص المصابة بحروق وبحاجة لعدة عمليات، وأمل طقاطقة المصابة بخمس رصاصات وبحاجة لإجراء عملية لإزالة البلاتين من ساقها، والأسيرة إيمان الأعور التي تعاني من تضخم في الأوتار الصوتية، وروان أبو زيادة التي تعاني من أوجاع في الرقبة والمعدة.



وأكدت الهيئة أن الأسيرات بدأن بهذه الخطوات اليوم بإعادة وجبة العشاء، وسيتخذن مزيدا من الخطوات التصعيدية التدريجية خلال الأيام المقبلة في حال واصلت الإدارة تعنتها بالنظر في أبسط حقوقهن الحياتية.