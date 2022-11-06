حكومة ولاية بافاريا الألمانية تقر مشروع موازنة 2023 بـ71 مليار يورو

أقرت حكومة ولاية بافاريا الألمانية اليوم الأحد مشروع موازنة عام 2023 بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليار يورو، مع عدم اللجوء إلى ديون جديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الوزراء البافاري في ميونخ، ولا يزال مشروع الموازنة في حاجة إلى الحصول على موافقة برلمان الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة الولاية ماركوس زودر: "وضعنا استعدادات مهمة للشتاء وكذلك لمستقبل بافاريا"، مشيرا إلى أن كل شيء سيتم تمويله من إيرادات إضافية واحتياطات وبدون اللجوء إلى ديون جديدة مستترة وذلك على العكس من موازنة الحكومة الاتحادية في برلين.

ونصت مسودة الموازنة التي أعدتها حكومة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وحزب "الناخبون الأحرار" على تخصيص نفقات استثمارية بقيمة 10.3 مليار يورو أي ما يعادل 14.5% من إجمالي الموازنة، وكانت هذه النسبة وصلت إلى 16% في الميزانية الحالية.

ولا تزال النفقات المخصصة للموظفين تمثل أكبر مصدر للإنفاق في الموازنة حيث ارتفعت نسبتها من 38.5% من إجمالي ميزانية العام 2022 إلى 39.8% في موازنة 2023.

وتضمنت الموازنة تخصيص 24.6 مليار يورو للتعليم بانخفاض بمقدار 100 مليون يورو مقارنة بميزانية العام الحالي.