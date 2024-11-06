رئيس الوزراء: ناقشنا مع صندوق النقد الدولي تأجيل بعض المستهدفات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، التقت خلال زيارتها لمصر، مع ممثلي مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة وريادة الأعمال من الشباب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن ممثلي مجتمع الأعمال والشباب أكدوا أن المناخ إيجابي، بفضل الإصلاحات الكبيرة التي طبقتها الحكومة.

ونوه في الوقت نفسه، أنه لازال هناك بعض التحديات والمشكلات، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل بقوة عليها خلال الفترة المقبلة.

واستشهد بمجموعة الإصلاحات الضريبية المعلن عنها خلال الفترة السابقة، والمجموعة الأخرى من الإصلاحات التي تخص الجمارك وبعض الضرائب العقارية؛ للتيسير على القطاع الخاص والشباب وريادة الأعمال.

وعن المراجعة الرابعة للبرنامج مع مصر، ذكر أن «الصندوق تفهم تمامًا الوضع الموجود»، مضيفًا أن «اللجنة في ختام المراجعة ستناقش عددا من المستهدفات، لعدم تحمل أي أعباء إضافية على المواطنين».

واستطرد: «وضعنا المستهدفات مع الصندوق في ظل ظروف استجد عليها اليوم أمور غير متوقعة، وجزء كبير من النقاش مع بعثة الصندوق كيف نؤجل بعض المستهدفات، لعدم وضع ضغوط على المواطن في المرحلة المقبلة».