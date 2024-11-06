قادة العالم يهنئون ترامب على الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

بدأ الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في تلقي التهاني على فوزه في سباق انتخابات الرئاسة لعام 2024، عقب إعلان فوزه في ولاية بنسلفانيا.

وهنأ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأربعاء، "الرئيس المنتخب" دونالد ترمب الذي أعلن في وقت سابق عن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أمام منافسته الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال ستارمر: "أتطلع للعمل مع ترمب خلال السنوات المقبلة، العلاقات البريطانية-الأميركية ستواصل الازدهار"، وفق وكالة "رويترز".

كما هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المرشح الجمهوري دونالد ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة بعد فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال مودي: "نتطلع إلى تجديد تعاوننا لزيادة تعزيز الشراكة العالمية والاستراتيجية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة"، مضيفاً: "دعونا نعمل من أجل تحسين حالة شعبنا وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار على مستوى العالم".

ومن جانبه، هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، المرشح الجمهوري دونالد ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة بعد فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال روته عبر منصة "إكس": "لقد هنأت للتو ترمب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة. ستكون قيادته مرة أخرى مفتاحاً للحفاظ على قوة تحالفنا.. أتطلع إلى العمل معه مرة أخرى لتعزيز السلام من خلال القوة من خلال حلف شمال الأطلسي".

وفي وقت سابق، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، دونالد ترمب بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وكتب ماكرون على منصة "إكس": "تهانينا للرئيس دونالد ترمب"، بحسب قناة الشرق السعودية.

كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب، الأربعاء، على ما وصفه بـ"العودة التاريخية" إلى البيت الأبيض.

وقال نتنياهو، عبر منصة "إكس"، بعد أن أعلن ترمب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية: "عودتك التاريخية إلى البيت الأبيض تقدم بداية جديدة لأميركا وتؤكد بقوة على التحالف العظيم بين إسرائيل وأمريكا".

وكان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي أيد دونالد ترمب في السباق الرئاسي الأمريكي، قد قال في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، عبر منصة فيسبوك: "(ترامب) يتجه إلى تحقيق فوز جميل".

هذا وتم الإعلان عن فوز ترامب بولاية بنسلفانيا المتأرجحة، والتي تملك 19 صوتاً في المجمع الانتخابي.