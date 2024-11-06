 القوات الفلبينية تستعيد جزيرة خلال محاكاة لمناورة حربية ببحر الصين الجنوبي - بوابة الشروق
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القوات الفلبينية تستعيد جزيرة خلال محاكاة لمناورة حربية ببحر الصين الجنوبي

جزيرة ثيتو (بحر الصين الجنوبي) - أسوشيتد برس
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 1:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 1:39 م

أعلن قائد الجيش الفلبيني، أن القوات الفلبينية استعادت جزيرة في بحر الصين الجنوبي، اليوم الأربعاء، خلال محاكاة لمناورة حربية، وذلك في أول تدريبات لها من هذا النوع في المياه المتنازع عليها، حيث كانت السفن البحرية الصينية تراقب الوضع من مسافة بعيدة.

وأفاد الجنرال روميو براونر الابن، الذي شهد المناورات من فرقاطة بحرية، بأن المناورات أكدت على استعداد القوات الفلبينية للدفاع عن سيادة البلاد بأي ثمن.

وقال براونر لمجموعة صغيرة من الصحفيين المدعوين لحضور التدريبات، ومن بينهم وكالة أنباء أسوشيتد برس: "نحذر جيراننا أو أي أحد أو أي قوى خارجية، من أننا قادرون على الدفاع عن جزرنا".

ولم ترد تعليقات فورية من المسئولين الصينيين، إلا أنهم عارضوا التدريبات الحربية السابقة في بحر الصين الجنوبي، والذي تطالب بكين بأحقيتها فيه الكامل تقريبا.

 

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