نائب المستشار الألماني يحذر من احتمال فشل الائتلاف الحاكم بعد فوز ترامب

حذر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من فشل الائتلاف الحاكم في برلين بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال هابيك في برلين اليوم الأربعاء إن "نتيجة هذه الانتخابات في الولايات المتحدة لا يمكن أن تفضي إلا إلى شيء واحد وهو أن ألمانيا لا يمكن أن تتخلف عن دورها في أوروبا"، وأضاف: "وأعتقد أن المحادثات(داخل الائتلاف حول القضايا الخلافية) الآن ستجري بنفس الوضوح والجدية".

يذكر أن هابيك المنتمي إلى حزب الخضر يشغل أيضا منصب نائب المستشار.

ويتفاوض هابيك مع المستشار شولتس (من الحزب الاشتراكي) ووزير المالية كريستيان ليندنر (رئيس الحزب الديمقراطي الحر) حول السياسات الاقتصادية وموازنة عام 2025. ومن المحتمل أن ينهار الائتلاف الحاكم جراء الخلافات الداخلية حول هذه القضايا.

وكان هابيك صرح في برلين أول أمس بأن الحكومة تواجه ظروفًا صعبة للغاية، وأضاف: "هذه أسوأ فترة يمكن أن تفشل فيها الحكومة"، لافتا إلى الأوضاع في أوكرانيا والانتخابات الرئاسية الوشيكة في الولايات المتحدة والوضع الاقتصادي الصعب في ألمانيا.

ورأى هابيك أن أوروبا منوط بها الآن مسؤولية أكبر على صعيد السياسة الأمنية العالمية بالذات، وقال إن أوروبا يجب أن تتحد وتتصرف كفاعل قوي في السياسة العالمية. واستطرد هابيك أن ألمانيا يجب أن تكون شريكًا موثوقًا وفعالا في أوروبا. وأعرب هابيك عن اعتقاده بأن على الحكومة الفيدرالية أن تكون "قادرة على التصرف بشكل مطلق".

وأكد هابيك أن أوروبا يجب أن يكون في مقدورها الاعتماد على ألمانيا، وأنه يجب على ألمانيا دعم أوروبا. وقال نائب المستشار إنه يجب أن تشعر أوروبا بالمسؤولية تجاه الصراعات في جوارها المباشر مثل الوضع في أوكرانيا، "هذا يعني أننا يجب أن نصبح أهلا لممارسة السياسة العالمية".

تعد الولايات المتحدة وألمانيا أهم موردي الأسلحة لأوكرانيا، وهناك مخاوف من أن يقدم ترامب على وقف هذه المساعدات. كما يتخوف القطاع الاقتصادي الألماني من فرض حواجز تجارية جديدة في الولايات المتحدة.