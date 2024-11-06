الحكومة: أكدنا لمديرة صندوق النقد أهمية عدم إلقاء أية أعباء إضافية جديدة على المواطنين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مشاورات وفد صندوق النقد الدولي مع الجهات الحكومية المختلفة لا تزال جارية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هذه المشاورات مستمرة لمدة أسبوعين، وقد بدأت أمس الثلاثاء.

وذكر أنه مع نهاية المشاورات سيتم الإعلان عما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكّد لمديرة صندوق النقد أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، لكن في ظل الأوضاع الحالية يجب عدم إلقاء أية أعباء إضافية جديدة على المواطنين.

وأكد أنه جرى التشديد على ضرورة النظر في مراجعة توقيتات بعض المستهدفات التي يُفترض تحقيقها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأفاد بأن هناك تفهمًا من قِبل صندوق النقد للتحديات التي تواجهها مصر، وما قامت به من إصلاحات وهو أمر محل تقدير من قِبل صندوق النقد وإشادة من مديرته.

وعبر عن التطلع لأنْ يتم التوافق بين الحكومة والصندوق مع انتهاء المراجعة الرابعة، وأن يتم التوافق على الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها وتوقيتاتها، مجددا التأكيد على أن هناك إدراكًا كاملًا للصندوق حول أهمية عدم إلقاء أية أعباء جديدة على المواطنين.