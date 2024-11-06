ماذا قال السفير حسام زكي عن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية تضمن قدر من المفاجأة، خصوصا عقب ترشح نائبة الرئيس كامالا هاريس، وصعودها الملحوظ والتأييد الذي نالته، حتى بدأ الأمر وكأنها حسمت الموقف، إلا أن ترامب فاز بالتصويت الشعبي بفارق حوالي خمس ملايين صوت، وهو رقم ضخم.

وأضاف السفير حسام زكي، في تصريحات تلفزيونية لقناة الغد، إنه كرئيس في الفترة الأولى كانت تصرفاته غير متوقعة، حتى بدأ الأمر أنه يضرب بعرض الحائط بأساسيات في السياسة الخارجية الأمريكية، مؤكدا أن هذا ما يهم ويعني الدول العربية، ألا وهي سياسته الخارجية وخصوصا في الشرق الأوسط.

• سياسات ترامب

وتابع أن الاهتمام بسياسات ترامب سوف يرتكز على منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه ليس من المستبعد أن تتوقف الحروب في بداية حقبة ترامب، في ضوء احتمالات وجود صفقة بين الرئيس المنتخب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليكون إنهاء الحرب بمثابة هدية إسرائيلية للرئيس الجديد.

كما أعرب السفير حسام زكي، عن تطلعه أن يتمكن الرئيس الأمريكي المنتخب من إحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه من الوهم الحديث عن فرض السلام بالقوة، كما أنه لا يجب أن نفرط في التفاؤل في الحكم على إدارة ترامب المقبلة.

• لبنان

وفيما يخص الوضع في لبنان، قال السفير حسام زكي، إن الأمور في لبنان تتطور بصورة كبيرة، و هو ما أسفر عن دمار كبير، بالإضافة إلى سقوط مئات المدنيين، موضحا أن الاحتلال سيسعى إلى إنهاء الحرب بشكل بالغ السوء، بينما يمكن للرئيس الأمريكي المنتخب أن يدخل على خط التفاوض، لاحتواء الأوضاع.

كما ذكر الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الأمور في الداخل اللبناني شهدت تباينات واختلافات كبيرة، مما ساهم في إطالة حقبة الشغور الرئاسي، معتبر أن حزب الله مسئول بصورة كبيرة عن هذا الأمر.

وأكد أن الجامعة العربية لا يمكن أن تتخلى عن لبنان، معتبرا أن الأمر يبقى جزء من مسئوليتها، مشددا على أنه يجب تنفيذ القرار 1701 في لبنان، قائلا إنه من المقرر أن تناقش القمة العربية الإسلامية بالسعودية انتخاب رئيسا جديدا للبنان.