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هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على إعلان الأخير فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، أن «فوز ترامب بالانتخابات مثير للإعجاب».

وقال إنه اجتمع مع ترامب شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة بالتفصيل، والشراكة الاستراتيجية، وسبل إنهاء الحرب مع روسيا.

وأعرب عن تقديره لالتزام ترامب بنهج «السلام من خلال القوة» في الشئون العالمية، متمنيًا وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ.

وأضاف: «نتطلع إلى عصر الولايات المتحدة الأمريكية القوية تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب، ونعتمد على الدعم القوي المستمر من الحزبين لأوكرانيا في الولايات المتحدة».

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

وبشكل شبه رسمي؛ حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب العودة إلى البيت الأبيض؛ على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفيما يلي نتائج أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن.

أولًا.. دونالد ترامب 267 صوتا

أوكلاهوما – 7 أصوات

مسيسيبي – 6 أصوات

تينيسي – 11 صوتًا

كنتاكي – 8 أصوات

إنديانا – 11 صوتًا

فلوريدا – 30 صوتًا

ألاباما – 9 أصوات

فيرجينيا الغربية – 4 أصوات

كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات

نورث داكوتا - 3 أصوات

ساوث داكوتا - 3 أصوات

وايمنج - 3 أصوات

نيبراسكا - 3 أصوات

تكساس - 40 صوتا

لويزيانا - 8 أصوات

أوهايو - 17 صوتا

أركنساس - 6 أصوات

ميزوري - 10 أصوات

يوتا - 6 أصوات

مونتانا - 4 أصوات

كنساس - 6 أصوات

آيوا - 6 أصوات

آيداهو - 4 أصوات

جورجيا - 16 صوتا

مين - صوت واحد

بنسلفانيا - 19 صوتا

ثانيًا.. كامالا هاريس – 214 أصوات

كونيكتيكت – 7 أصوات

ميريلاند – 10 أصوات

ماساتشوستس – 11 صوتًا

فيرمونت – 3 أصوات

رود أيلاند – 4 أصوات

إلينوي – 19 صوتًا

ديلوير – 3 أصوات

نيويورك – 28 صوتا

نيوجيرسي – 14 صوتا

كولورادو - 10 أصوات

كولومبيا - 3 أصوات

كاليفورنيا - 54 صوتا

واشنطن - 12 صوتا

أوريغون - 8 أصوات

نيو مكسيكو - 5 أصوات

فرجينيا - 13 صوتا

نيو هامبشير - 4 أصوات

هاواي - 4 أصوات

نيبراسكا - صوت واحد