هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المرشح الجمهوري دونالد ترامب، على إعلان الأخير فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، أن «فوز ترامب بالانتخابات مثير للإعجاب».

وقال إنه اجتمع مع ترامب شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة العلاقات بين أوكرانيا والولايات المتحدة بالتفصيل، والشراكة الاستراتيجية، وسبل إنهاء الحرب مع روسيا.

وأعرب عن تقديره لالتزام ترامب بنهج «السلام من خلال القوة» في الشئون العالمية، متمنيًا وضع هذا المبدأ موضع التنفيذ.

وأضاف: «نتطلع إلى عصر الولايات المتحدة الأمريكية القوية تحت القيادة الحاسمة للرئيس ترامب، ونعتمد على الدعم القوي المستمر من الحزبين لأوكرانيا في الولايات المتحدة».

